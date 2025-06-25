Олег Василенко поделился ближайшими планами после отставки из «Черноморца»

Российский специалист Олег Василенко, покинувший пост главного тренера «Черноморца», рассказал о ближайших планах после ухода из клуба. Ранее о расставании с тренером было объявлено на официальном сайте новороссийской команды.

«Мои ближайшие планы — навестить родителей и встретиться с семьёй. В профессиональном плане никакой конкретики. Какие-то звонки в последнее время совершались, но всё на уровне разговоров. Я уже взрослый парень и понимаю, когда звонят просто пообщаться, а когда есть предпосылки к предложению. Среди этих звонков были и такие, за которые я благодарен людям. С уважением к ним отношусь, но мы со штабом были вынуждены отказаться от этих предложений. Называть клубы некорректно будет. Пока нужно немного выдохнуть. Потому что полноценно отдохнуть после прошлого сезона не удалось: всё равно нужно было решать какие-то оперативные задачи, присутствовала нервотрёпка. Потом — сбор в Новороссийске, тренировки в двухразовом режиме. Сейчас хочется спокойно проанализировать новороссийский этап и потом уже со свежей головой окунуться во что-то новое», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Вместе с Олегом Василенко «Черноморец» покинули помощник главного тренера Сергей Омельянчук, а также тренеры Константин Синеоков и Игорь Лебеденко. Специалист возглавлял команду с августа прошлого года.