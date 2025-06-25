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Де ла Фуэнте: не надо жаловаться на загруженность в октябре, когда график известен с июля

Де ла Фуэнте: не надо жаловаться на загруженность в октябре, когда график известен с июля
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил своё мнение о футбольном календаре. Ранее многие игроки и тренеры неоднократно жаловались на слишком загруженный график.

«Матчей очень много. Об этом становится известно, когда составляется календарь. Всем заинтересованным сторонам, связанным с футболом, пора сесть за стол переговоров, проанализировать количество матчей и найти решение. Несправедливо говорить в феврале, что матчей слишком много, — мы знаем об этом уже в июле.

Если так и будет продолжаться, то только потому, что все стороны согласны с этим. Мне не нужно обращаться с просьбами. Это не моя роль, меня никто не спрашивал. Сторон слишком много, пусть они придут к соглашению. Чего не должно быть, так это лицемерия. Не нужно жаловаться в октябре, когда календарь известен с июля», — цитирует де ла Фуэнте COPE.

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