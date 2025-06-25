«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00
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Сегодня, 25 июня, состоится матч 3-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и клуб из Южной Кореи «Ульсан Хёндэ». Команды будут играть на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Боруссия» после двух туров идёт второй в группе с четырьмя очками. «Ульсан» проиграл оба матча и замыкает таблицу квартета. Лидирует «Флуминенсе» (4 очка), третье место занимает «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (3). При равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.
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