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«Черноморец» объявил об уходе из клуба экс-футболиста «Спартака»

«Черноморец» объявил об уходе из клуба экс-футболиста «Спартака»
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Нападающий Вячеслав Кротов покинул «Черноморец», сообщила пресс-служба новороссийского клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

Кротову 32 года, он перешёл в «Черноморец» в июле 2024 года, провёл 23 матча за команду, забил гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Кротов выступал за московский «Спартак», астраханский «Волгарь», «Уфу», нижегородский «Пари НН» и владикавказскую «Аланию».

«Черноморец» не сыграл в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге, так как не смог получить лицензию для выступления в высшем дивизионе страны. Ранее сегодня, 25 июня, команду покинул главный тренер Олег Василенко.

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