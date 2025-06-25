Дмитрий Кузнецов возглавит московское «Динамо» на 20 минут в матче с 2DROTS

Дмитрий Кузнецов будет 20 минут руководить московским «Динамо» в матче с медийным футбольным клубом 2DROTS, сообщила пресс-служба бело-голубых.

Встреча состоится в четверг, 26 июня, на «ВТБ Арене» и начнётся в 19:00 мск.

«Соглашение с Дмитрием Викторовичем было подписано сегодня в офисе клуба. Новый главный тренер официально вступит в должность… на 90-й минуте матча с 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025 и будет руководить командой до конца серии буллиталити. До «Динамо» 59-летний специалист тренировал соперника бело-голубых», — говорится в сообщении.

Кузнецов покинул пост главного тренера 2DROTS 7 июня. Он один из самых титулованных тренеров в истории российского медиафутбола.