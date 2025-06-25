Фил Джонс собрал команду мечты из игроков «Манчестер Юнайтед», не включив Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс собрал команду из лучших футболистов «красных дьяволов» по своему мнению. В интервью Goalglobal англичанина попросили собрать состав из семи человек, учитывая позиции на поле.
Команда мечты «Манчестер Юнайтед» по версии Фила Джонса
Вратарь:
Давид де Хеа;
Защитники:
Рио Фердинанд, Неманья Видич;
Полузащитники:
Майкл Кэррик, Пол Скоулз;
Нападающие:
Уэйн Руни, Робин ван Перси.
Отметим, Фил Джонс не включил в свою команду португальского форварда Криштиану Роналду. Вратарь Давид де Хеа — единственный из названных Джонсом игроков, кто до сих пор продолжает футбольную карьеру. Испанец защищает ворота «Фиорентины».