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Фил Джонс собрал команду мечты из игроков «Манчестер Юнайтед», не включив Роналду

Фил Джонс собрал команду мечты из игроков «Манчестер Юнайтед», не включив Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс собрал команду из лучших футболистов «красных дьяволов» по своему мнению. В интервью Goalglobal англичанина попросили собрать состав из семи человек, учитывая позиции на поле.

Команда мечты «Манчестер Юнайтед» по версии Фила Джонса

Вратарь:
Давид де Хеа;

Защитники:
Рио Фердинанд, Неманья Видич;

Полузащитники:
Майкл Кэррик, Пол Скоулз;

Нападающие:
Уэйн Руни, Робин ван Перси.

Отметим, Фил Джонс не включил в свою команду португальского форварда Криштиану Роналду. Вратарь Давид де Хеа — единственный из названных Джонсом игроков, кто до сих пор продолжает футбольную карьеру. Испанец защищает ворота «Фиорентины».

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