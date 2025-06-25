Фил Джонс собрал команду мечты из игроков «Манчестер Юнайтед», не включив Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс собрал команду из лучших футболистов «красных дьяволов» по своему мнению. В интервью Goalglobal англичанина попросили собрать состав из семи человек, учитывая позиции на поле.

Команда мечты «Манчестер Юнайтед» по версии Фила Джонса

Вратарь:

Давид де Хеа;

Защитники:

Рио Фердинанд, Неманья Видич;

Полузащитники:

Майкл Кэррик, Пол Скоулз;

Нападающие:

Уэйн Руни, Робин ван Перси.

Отметим, Фил Джонс не включил в свою команду португальского форварда Криштиану Роналду. Вратарь Давид де Хеа — единственный из названных Джонсом игроков, кто до сих пор продолжает футбольную карьеру. Испанец защищает ворота «Фиорентины».