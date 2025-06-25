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Луис де ла Фуэнте заявил, что Ламина Ямаля необходимо оберегать

Луис де ла Фуэнте заявил, что Ламина Ямаля необходимо оберегать
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что вингера испанской национальной команды и «Барселоны» Ламина Ямаля необходимо оберегать.

«Конечно, мы должны оберегать его. Мы все видим, что он особенный игрок, но на всё требуется время. Он очень чётко это понимает, сосредоточен, и я думаю, что он очень зрелый для своего возраста. Он знает, что делает. Мы окажем ему медвежью услугу, если будем просто льстить ему. Слышал, что Ламину не хватает голов, боже мой… Я сказал, что эти люди будто на Марсе живут», — цитирует де ла Фуэнте COPE.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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