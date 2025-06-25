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«Арсенал» готовит новое предложение по Виктору Дьёкерешу — A Bola

«Арсенал» готовит новое предложение по Виктору Дьёкерешу — A Bola
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«Арсенал» готовит новое предложение по форварду «Спортинга» Виктору Дьёкерешу. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, «канониры» могут отказаться от трансфера нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко из-за высоких требований по зарплате и нежелания немецкого клуба снижать цену. В таком случае приоритетом для лондонцев снова стал Дьёкереш. Отмечается, что «Спортинг» считает € 80 млн минимальной суммой для начала переговоров.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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