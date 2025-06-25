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Комментатор Okko Владислав Прусов назвал лучших в составе «Челси» в матче с «Эсперансом»

Комментатор Okko Владислав Прусов назвал лучших в составе «Челси» в матче с «Эсперансом»
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Комментатор Okko Владислав Прусов высказался о матче 3-го тура клубного чемпионата мира — 2025, в котором лондонский «Челси» одержал разгромную победу над командой «Эсперанс» из Туниса (3:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

«Эсперансу» не хватило на ещё одно чудо, хотя в первом тайме тунисцы были очень близки. До гола «Челси» создавал моменты исключительно с дальних дистанций, а мяч забил благодаря стандарту.

Роутер Энцо Фернандес шикарно раздавал в компенсированное время: за две минуты оформил две голевые передачи. Очень хорош был Делап, забивший дебютный мяч за «Челси». Теперь лондонцев ждёт «Бенфика». Первую проверку с «Фламенго» «Челси», пожалуй, не прошёл», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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