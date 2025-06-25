Комментатор Okko Владислав Прусов назвал лучших в составе «Челси» в матче с «Эсперансом»

Комментатор Okko Владислав Прусов высказался о матче 3-го тура клубного чемпионата мира — 2025, в котором лондонский «Челси» одержал разгромную победу над командой «Эсперанс» из Туниса (3:0).

«Эсперансу» не хватило на ещё одно чудо, хотя в первом тайме тунисцы были очень близки. До гола «Челси» создавал моменты исключительно с дальних дистанций, а мяч забил благодаря стандарту.

Роутер Энцо Фернандес шикарно раздавал в компенсированное время: за две минуты оформил две голевые передачи. Очень хорош был Делап, забивший дебютный мяч за «Челси». Теперь лондонцев ждёт «Бенфика». Первую проверку с «Фламенго» «Челси», пожалуй, не прошёл», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».