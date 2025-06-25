«Вы ошиблись номером». «Арсенал» Тула потроллил «Спартак» и Станковича в анонсе новичка

Тульский «Арсенал» в телеграм-канале пошутил над тренером «Спартака» Деяном Станковичем, анонсируя новичка команды Никиту Кармаева.

«Арсенал» опубликовал видеоролик с анонсом перехода Кармаева из «Чайки». По сценарию видео, разные клубы Первой лиги, в частности, «Ротор», «Енисей», «Черноморец», «СКА-Хабаровск» и костромской «Спартак», пишут игроку с предложениями о переходе, но он им отказывает. Также футболисту приходит сообщение от главного тренера «Спартака» Станковича, который пишет на английском: «Никита, привет! Приходи к нам в «Спартак». На это игрок отвечает: «Добрый день! Вы ошиблись номером».

Напомним, Николай Комличенко, который ранее перешёл из «Ростова» в «Локомотив», рассказывал, что Станкович пытался уговорить его на переход в «Спартак» с помощью телефонных разговоров.