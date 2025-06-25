Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы ошиблись номером». «Арсенал» Тула потроллил «Спартак» и Станковича в анонсе новичка

«Вы ошиблись номером». «Арсенал» Тула потроллил «Спартак» и Станковича в анонсе новичка
Аудио-версия:
Комментарии

Тульский «Арсенал» в телеграм-канале пошутил над тренером «Спартака» Деяном Станковичем, анонсируя новичка команды Никиту Кармаева.

«Арсенал» опубликовал видеоролик с анонсом перехода Кармаева из «Чайки». По сценарию видео, разные клубы Первой лиги, в частности, «Ротор», «Енисей», «Черноморец», «СКА-Хабаровск» и костромской «Спартак», пишут игроку с предложениями о переходе, но он им отказывает. Также футболисту приходит сообщение от главного тренера «Спартака» Станковича, который пишет на английском: «Никита, привет! Приходи к нам в «Спартак». На это игрок отвечает: «Добрый день! Вы ошиблись номером».

Напомним, Николай Комличенко, который ранее перешёл из «Ростова» в «Локомотив», рассказывал, что Станкович пытался уговорить его на переход в «Спартак» с помощью телефонных разговоров.

Материалы по теме
Комличенко — о переходе в «Локомотив»: было два звонка серьёзных, пропущенных!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android