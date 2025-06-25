В «Башакшехире» прокомментировали информацию об интересе к капитану «Локомотива» Баринову

В турецком «Истанбул Башакшехир» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику и капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы провели предварительные переговоры.

«Я разговаривал с нашей командой скаутов, и они сказали, что на данный момент никаких инициатив по этому вопросу нет», — сообщили в пресс-службе клуба «Чемпионату».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Дмитрий Баринов провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника девять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия Баринова в € 8 млн.