Московский «Локомотив» обыграл белорусский «Арсенал» в контрольном матче на сборах

Московский «Локомотив» одержал победу над дзержинским «Арсеналом» из Беларуси в контрольном матче на летнем сборе в Баковке.

Встреча прошла в формате двух таймов по 45 минут и завершилась со счётом 3:1. В составе красно-зелёных дубль оформил Владислав Сарвели (6-я и 18-я минуты), ещё один мяч забил Никита Салтыков (45).

Также за «Локомотив» дебютировали Зелимхан Бакаев и Александр Руденко, которые ранее пополнили состав команды, перейдя из «Химок». Николай Комличенко участия в матче не принимал.

В минувшем сезоне московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 30 турах.