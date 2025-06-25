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Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» после гастроэнтерита

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» после гастроэнтерита
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе восстановился после болезни и вернулся к тренировкам в общей группе на клубном чемпионате мира в США, сообщил журналист Марио Кортегана в социальной сети Х.

В четверг, 19 июня, игрок «Королевского клуба» был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. СМИ сообщали, что из-за болезни игрок похудел на 4-5 кг.

Сегодня, 25 июня, Мбаппе вышел на тренировку в общей группе, француз был замечен на разминке вместе со всей командой.

Ранее СМИ сообщали, что игроку стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1), который состоялся 18 июня. Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Его изолировали от остальной команды.

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