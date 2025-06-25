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Спортдиректор «Милана» Таре: Хименес — хороший игрок, но мы ищем другого нападающего

Спортдиректор «Милана» Таре: Хименес — хороший игрок, но мы ищем другого нападающего
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Новый спортивный директор «Милана» Игли Таре высказался о мексиканском форварде команды Сантьяго Хименесе, а также рассказал о планах найти нового центрального нападающего в летнее трансферное окно.

«Для меня Хименес — очень хороший игрок, но мы ищем другого нападающего, который должен обладать характеристиками «девятки». Он составит конкуренцию Хименесу. Мы хотим кого-то вроде Жиру», — приводит слова Таре журналист Кери Руис в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Сантьяго Хименес перебрался в «Милан» из «Фейеноорда» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 32 млн. За первые полгода в Италии форвард сборной Мексики забил шесть голов и оформил три результативные передачи в 19 матчах.

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