Ромелу Лукаку прокомментировал переход Кевина Де Брёйне в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прокомментировал переход своего партнёра по сборной Бельгии Кевина Де Брёйне в неаполитанский клуб.

«Я рад, что Кевин присоединился к нам. Он именно тот, кого не хватало «Наполи», чтобы сделать следующий шаг. Мы совсем недавно стали чемпионами и хотим не только защитить титул, но и стать лучше. Мы с ним разговаривали пару раз [о «Наполи»], когда были в сборной. Он также звонил мне однажды. Я объяснил ему, как всё здесь устроено. Рассказал ему, где поискать жильё и тому подобное. Мы с Дрисом [Мертенсом] приложили все силы, чтобы убедить Кевина сделать правильный выбор.

Футболист «Наполи» получает много любви. Я рад, что Кевин сможет это испытать. Играть в футбол в Италии — это не сравнимо ни с чем. Здесь есть страсть, которую не увидишь нигде. Но есть и обратная сторона… Я играл в клубах, где фанаты приходили на тренировки, когда дела складывались не очень хорошо. Это неприятно, но это заставляет тебя осознать, что ты ежедневно должен выкладываться на все сто», — цитирует Лукаку Het Laatste Nieuws.

В минувшем сезоне Де Брёйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за «Манчестер Сити». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.