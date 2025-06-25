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«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Крыльями Советов»

«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Крыльями Советов»
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«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Крыльями Советов» на втором сборе. Игра запланирована на 6 июля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, футболисты московского «Спартака» вышли из отпуска 20 июня и начали подготовку к новому сезону Российской Премьер-Лиги. Ранее главный врач красно-белых Кирилл Козлов заявил, что все футболисты команды готовы к старту предсезонки и приступили к работе.

«Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. В активе подопечных Деяна Станковича было 57 набранных очков в 30 матчах. «Крылья Советов» завершили сезон-2024/2025 на 10-й строчке с 31 очком.

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