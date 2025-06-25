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Экс-тренер «Сочи» Роман Березовский высказался о возвращении команды в РПЛ

Экс-тренер «Сочи» Роман Березовский высказался о возвращении команды в РПЛ
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Бывший тренер «Сочи» Роман Березовский высказался о возвращении команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Решающий матч «Сочи» не видел. Знаю, что им было довольно сложно. Ряд команд столкнулись с определёнными трудностями — тот же «Черноморец». Клуб не прошёл лицензирование. Но как сложилось, так сложилось. «Сочи» смог найти в себе силы после домашнего поражения и победить в гостях. Команда перешла на ранг выше. Посмотрим, как будет дальше. Команде нужно усиление, если не хочет быть в аутсайдерах РПЛ», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Сочи» пробился в Российскую Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Пари НН» (4:3 по сумме двух встреч). При этом нижегородцы также остались в РПЛ, заменив «Химки».

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