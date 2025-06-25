Криштиану Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром» на один или два года — Романо

Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжит выступать за «Аль-Наср», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, 40-летний Роналду готовится подписать новый контракт с «Аль-Насром», официальные документы находятся в стадии проверки. Сейчас обсуждаются последние детали соглашения, это будет контракт на один или два года. Отмечается, что при желании Роналду сможет играть за команду до июня 2027 года.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда набрала 70 очков и заняла третье место в турнирной таблице. Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Сегодня, 25 июня, «Аль-Наср» объявил об уходе итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера.