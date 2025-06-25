Лунёв и Маричаль сменили игровые номера в московском «Динамо»

Вратарь Андрей Лунёв и уругвайский защитник Николас Маричаль сменили свои игровые номера в московском «Динамо», сообщила пресс-служба клуба.

Маричаль, который выступал под 18-м номером, теперь будет играть под номером 2. Лунёв ранее играл под первым номером, теперь взял 99-й.

Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив в матче 30-го тура «Краснодару» со счётом 0:3. Чемпионом страны стали чёрно-зелёные, в тройке лидеров оказались «Зенит» и ЦСКА. Летом команду возглавил Валерий Карпин, который будет совмещать работу в «Динамо» с должностью главного тренера сборной России.