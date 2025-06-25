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«Факел» объявил о переходе экс-защитника «Спартака»

«Факел» объявил о переходе экс-защитника «Спартака»
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Защитник Илья Гапонов продолжит карьеру в «Факеле», сообщила пресс-служба футбольного клуба из Воронежа.

Срок соглашения с 27-летним футболистом не уточняется, однако указано, что с игроком подписан долгосрочный контракт.

Предыдущий сезон защитник провёл в «Крыльях Советов», отыграв девять матчей в РПЛ и шесть — в Кубке России. В Кубке на счету Гапонова один забитый мяч.

Ранее Гапонов выступал за «Строгино» и «Спартак», вызывался в молодёжную сборную России.

«Факел» занял последнее, 16-е место в таблице минувшего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков, и вылетел в Мелбет Первую лигу напрямую вместе с «Оренбургом».

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