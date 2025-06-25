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«Неважно, что я думаю». Гарет Саутгейт отреагировал на критику от Томаса Тухеля

«Неважно, что я думаю». Гарет Саутгейт отреагировал на критику от Томаса Тухеля
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Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, как он отреагировал на критику его работы в национальной команде от сменившего его на этом посту Томаса Тухеля.

«Не думаю, что имеет большое значение, как я это воспринял или что думаю по этому поводу. Для меня действительно важно дать всей команде пространство для действий. Думаю, это правильное решение. У меня был потрясающий опыт руководства национальной командой, но теперь им пора двигаться вперёд, а я буду болеть за них дома.

Это немного странно [наблюдать за командой], но я не скучаю по этому. Сижу на этом диване и не мешаю им, понимаете. Теперь они сами по себе, и, думаю, важно, чтобы я давал команде как можно больше пространства», — приводит слова Саутгейта BBC.

Ранее Тухель заявил, что сборной Англии на Евро-2024 не хватило индивидуальности и страсти к игре. Он также отметил, что команда больше боялась вылететь из турнира, чем испытывала азарт и голод к победе.

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