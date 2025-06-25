Гришин: Пьянич — великий игрок в прошлом, но в ЦСКА за год сделал два голевых действия

Экс-защитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе из команды боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Контракт хавбека с московским клубом истекает 30 июня 2025 года.

«Пьянич за год сделал два результативных действия, хотя играет практически под нападающими и должен организовывать атаки. И его возраст уже на пределе. Надо давать дорогу молодым ребятам. А ещё Пьянич плохо играл в обороне, выполнял маленький объём работы для центрального полузащитника. В прошлом он великий игрок, но былыми заслугами жить нельзя. Поэтому руководство ЦСКА, наверное, решит не продлевать контракт», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду вслед за сербским главным тренером Марко Николичем.