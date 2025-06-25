Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Пьянич — великий игрок в прошлом, но в ЦСКА за год сделал два голевых действия

Гришин: Пьянич — великий игрок в прошлом, но в ЦСКА за год сделал два голевых действия
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе из команды боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Контракт хавбека с московским клубом истекает 30 июня 2025 года.

«Пьянич за год сделал два результативных действия, хотя играет практически под нападающими и должен организовывать атаки. И его возраст уже на пределе. Надо давать дорогу молодым ребятам. А ещё Пьянич плохо играл в обороне, выполнял маленький объём работы для центрального полузащитника. В прошлом он великий игрок, но былыми заслугами жить нельзя. Поэтому руководство ЦСКА, наверное, решит не продлевать контракт», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду вслед за сербским главным тренером Марко Николичем.

Материалы по теме
ЦСКА представил тренера, «Спартак» усилил штаб, у «Локо» — три трансфера. Главное в РПЛ
ЦСКА представил тренера, «Спартак» усилил штаб, у «Локо» — три трансфера. Главное в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android