«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела — Milliyet

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Milliyet, стамбульский клуб хочет подписать бразильца в случае ухода экс-хавбека московского «Динамо» Себастяна Шиманьского, интерес к которому приписывают клубам из Англии.

Напомним, «Зенит» и «Ботафого» согласовали переход Вендела в бразильскую команду в летнее трансферное окно. Сделка должна была принести сине-бело-голубым € 20 млн. Трансфер был отменён из-за неспособности бразильцев рассчитаться с «Зенитом».

В минувшем сезоне на счету Вендела 27 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах. В них полузащитник отметился двумя голами и 13 результативными передачами.