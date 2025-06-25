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«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела — Milliyet

«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела — Milliyet
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Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Milliyet, стамбульский клуб хочет подписать бразильца в случае ухода экс-хавбека московского «Динамо» Себастяна Шиманьского, интерес к которому приписывают клубам из Англии.

Напомним, «Зенит» и «Ботафого» согласовали переход Вендела в бразильскую команду в летнее трансферное окно. Сделка должна была принести сине-бело-голубым € 20 млн. Трансфер был отменён из-за неспособности бразильцев рассчитаться с «Зенитом».

В минувшем сезоне на счету Вендела 27 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах. В них полузащитник отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

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