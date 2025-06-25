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Александр Гришин: ЦСКА правильно не продлевает Жемалетдинова, от него ждали большего

Александр Гришин: ЦСКА правильно не продлевает Жемалетдинова, от него ждали большего
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Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе из московского клуба полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«От Жемалетдинова ждали большего. Рифат, по-моему, сыграл только три матча в основном составе. Его просто знал Николич, поэтому взял его в ЦСКА. Но свои сильные качества Жемалетдинов не показал. Он играл практически на одной позиции с Пьяничем, на поле меняли друг друга, но Миралем играл чаще. По игре было видно, что Рифат выпадает из игры ЦСКА. Руководство правильно сделало, что не стало продлевать с ним контракт, потому что это игрок не основного состава, а зарплату он получает, наверное, хорошую», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Рифат Жемалетдинов перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в статусе свободного агента летом прошлого года и заключил с красно-синими контракт на один сезон с опцией продления. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё пять раз Жемалетдинов появлялся на поле в матчах Фонбет Кубка России.

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