Александр Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ сезона-2025/2026

Эксперт Александр Бубнов составил итоговую таблицу РПЛ сезона-2025/2026, проанализировав трансферы и календари клубов.

По мнению Бубнова, которое он высказался в шоу «Коммент FM», «Краснодар» второй раз подряд выиграет чемпионат России, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Напрямую в Первую лигу вылетят московское «Торпедо» и «Пари НН».

1. «Краснодар» — 81 очко

2. «Зенит» — 81

3. ЦСКА — 74

4. «Спартак» — 66

5. «Локомотив» — 59

6. «Рубин» — 55

7. «Динамо» (Москва) — 46

8. «Ахмат» — 38

9. «Крылья Советов» — 38

10. «Динамо» (Махачкала) — 30

11. «Ростов» — 23

12. «Сочи» — 21

13. «Балтика» — 18

14. «Акрон» — 17

15. «Пари НН» — 14

16. «Торпедо» — 8