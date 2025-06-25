Александр Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ сезона-2025/2026

Эксперт Александр Бубнов составил итоговую таблицу РПЛ сезона-2025/2026, проанализировав трансферы и календари клубов.
По мнению Бубнова, которое он высказался в шоу «Коммент FM», «Краснодар» второй раз подряд выиграет чемпионат России, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Напрямую в Первую лигу вылетят московское «Торпедо» и «Пари НН».
1. «Краснодар» — 81 очко
2. «Зенит» — 81
3. ЦСКА — 74
4. «Спартак» — 66
5. «Локомотив» — 59
6. «Рубин» — 55
7. «Динамо» (Москва) — 46
8. «Ахмат» — 38
9. «Крылья Советов» — 38
10. «Динамо» (Махачкала) — 30
11. «Ростов» — 23
12. «Сочи» — 21
13. «Балтика» — 18
14. «Акрон» — 17
15. «Пари НН» — 14
16. «Торпедо» — 8