«Атлетик» намерен заблокировать трансфер Нико Уильямса в «Барселону» — Cadena Ser

«Атлетик» может помешать «Барселоне» подписать нападающего Нико Уильямса, сообщает Cadena Ser. Ранее появилась информация, что каталонцы стремятся подписать футболиста 1 или 2 июля, чтобы сделка в € 58 млн считалась как совершённая в новом финансовом году.

По информации источника, президент «Атлетика» Йон Уриарте и гендиректор Йон Берасатеги намерены уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».

Отмечается, что это связано с предположением, что «Барселона» по-прежнему испытывает проблемы с соблюдением финансовых правил. «Атлетик» просит лигу и федерацию убедиться, что сине-гранатовые не смогут совершить трансфер, пока не вернутся к правилу «один к одному».

22-летний Нико Уильямс в прошедшем сезоне забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Нынешний контракт игрока с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года.