Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» намерен заблокировать трансфер Нико Уильямса в «Барселону» — Cadena Ser

«Атлетик» намерен заблокировать трансфер Нико Уильямса в «Барселону» — Cadena Ser
Аудио-версия:
Комментарии

«Атлетик» может помешать «Барселоне» подписать нападающего Нико Уильямса, сообщает Cadena Ser. Ранее появилась информация, что каталонцы стремятся подписать футболиста 1 или 2 июля, чтобы сделка в € 58 млн считалась как совершённая в новом финансовом году.

По информации источника, президент «Атлетика» Йон Уриарте и гендиректор Йон Берасатеги намерены уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».

Отмечается, что это связано с предположением, что «Барселона» по-прежнему испытывает проблемы с соблюдением финансовых правил. «Атлетик» просит лигу и федерацию убедиться, что сине-гранатовые не смогут совершить трансфер, пока не вернутся к правилу «один к одному».

22-летний Нико Уильямс в прошедшем сезоне забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Нынешний контракт игрока с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года.

Материалы по теме
Самый ожидаемый трансфер «Барсы» затягивается. Что не так с переходом Нико Уильямса
Самый ожидаемый трансфер «Барсы» затягивается. Что не так с переходом Нико Уильямса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android