Иранский футболист «Рубина» попытается вернуться в Россию через Армению

Иранский футболист «Рубина» Касра Тахери пока не может покинуть Иран, но попытается вернуться в Казань на сборы команды через Армению, сообщил главный тренер команды Рашид Рахимов.

Тахери 18 лет, он перешел в «Рубин» в феврале 2024 года. Всего форвард провёл шесть матчей за команду, в которых не отметился результативными действиями.

«Вы знаете, что сейчас происходит в Иране. Ему очень сложно выехать, он не может этого сделать по определенным обстоятельствам. Мы надеемся на то, что он вернется в свой город и уже оттуда сможет доехать до границы с Арменией, а это тысячи километров. Мы с ним на связи, должен скоро выехать, надеемся, скоро приедет», — приводит слова Рахимова РИА Новости.

13 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию против Ирана и нанесла удары по ядерным объектам и военным позициям. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель‑Авив и другие города Израиля баллистическими ракетами и беспилотниками. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон, которое затем подтвердили Иран и Израиль.