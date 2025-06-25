Экс-футболисты «Спартака» и ЦСКА получили должности в пражской «Славии»

Бывший защитник «Спартака» Марек Сухи и экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид будут работать в пражской «Славии», сообщается на сайте чешского клуба.

37-летний Сухи и 35-летний Нецид подписали контракты до 30 июня 2027 года. Они будут играть в качестве наставников во второй команде «Славии»: Сухи получил должность скаута, Нецид – тренера футболистов до 20 лет".

«Я искренне рад, что нам удалось завершить прибытие Марека и Томаша. Это логичный шаг в развитии нашей второй команды. Вторая лига становится сильнее, команды становятся сильнее, и мы не хотим отставать. Наоборот, мы верим, что эти два опытных игрока помогут создать прочную ось для системы клуба, передадут ценный опыт молодым талантам и в то же время станут образцами для подражания для всей молодежной академии», — сказал спортивный директор «Славии» Пржемысл Коварж.