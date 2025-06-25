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«Акрон» поделился кадрами с первой тренировки нового голкипера

«Акрон» поделился кадрами с первой тренировки нового голкипера
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Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала видео с первой тренировки нового голкипера Виталия Гудиева, перешедшего в текущее трансферное окно из воронежского «Факела». Напомним, с вратарём был подписан трёхлетний контракт.

«Рады видеть в команде!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Акрона».

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона».

В минувшем сезоне Виталий Гудиев принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. На счету 30-летнего вратаря шесть «сухих» встреч. Ранее воспитанник владикавказского футбола выступал за такие клубы, как «Алания», «Ахмат» и «Химки».

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