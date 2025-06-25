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Боруссия Дортмунд – Ульсан Хёндэ: стартовые составы команд на матч Клубного ЧМ по футболу 2025, 25 июня 2025

«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ — 2025
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Сегодня, 25 июня, состоится матч 3-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Стартовый свисток судьи раздастся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1-й тайм
0 : 0
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея

Стартовые составы команд:

«Боруссия» Дортмунд: Кобель (вратарь, капитан), Коуто, Антон, Бенсебаини, Свенссон, Рюэрсон, Нмеча, Грос, Беллингем, Гирасси, Адейеми.

«Ульсан Хёндэ»: Чо Хён Во (вратарь), Кан Сань Ву, Ким Юнь Квон (капитан), Ли Чжэ Ик, Трояк, Боянич, Ли Чжин Хьюн, Людвигсон, Ким Мин Хёк, Лакава, Эрик.

«Боруссия» после двух туров идёт второй в группе с четырьмя очками. «Ульсан» проиграл оба матча и замыкает таблицу квартета. Лидирует «Флуминенсе» (4 очка), третье место занимает «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (3). При равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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