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Яя Туре может возглавить клуб из второго дивизиона Бельгии — Тавольери

Яя Туре может возглавить клуб из второго дивизиона Бельгии — Тавольери
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Шахтёра» Яя Туре лидирует в гонке на пост главного тренера «РВД Моленбек» из второго дивизиона Бельгии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Туре согласился присоединиться к команде на условиях, согласованных с руководством клуба. Отмечается, что он приедет в расположение команды со своим штабом. Подчёркивается, что о назначении будет объявлено в ближайшие дни.

42-летний Туре уже успел поработать в качестве ассистента в донецком «Олимпике» и в грозненском «Ахмате». Также специалист работал тренером в академии лондонского «Тоттенхэма». В последнее время был помощником главного тренера в сборной Саудовской Аравии.

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