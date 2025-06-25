Капитан «Лацио» Дзакканьи перенёс операцию на паху

Нападающий и капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи сообщил, что перенёс операцию на паху.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, 30-летний итальянец перенёс операцию по устранению синдрома паховой боли. Операция прошла успешно и является частью программы восстановления, определённой заранее. Игрок будет готов принять участие в летнем сборе.

«Я уже выписался и нахожусь дома! Спасибо всем за поддержку. Это была проблема, которую я таскал с собой уже некоторое время, играл последние три месяца сезона с большой болью, отдых и терапия были бесполезны, поэтому я хотел сделать операцию, чтобы быть готовым к возобновлению сезона», — написал Дзакканьи в социальной сети.

В минувшем сезоне Дзакканьи провёл 46 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.