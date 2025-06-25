Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Виталий Гудиев прокомментировал свой переход в «Акрон»

Голкипер Виталий Гудиев прокомментировал свой переход в «Акрон»
Комментарии

Новичок тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о своём новом клубе. В понедельник, 23 июня, пресс-служба тольяттинцев объявила о подписании трёхлетнего контракта с бывшим вратарём воронежского «Факела».

«Считаю, что это шаг вперёд для меня. «Акрон» развивается. Все мы видели, как дебютант РПЛ бодро вошёл в Премьер-Лигу и впечатлил своей игрой. Я уверен, что сезон будет интересным и хорошим для нас», — приводит слова Гудиева пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Акрона».

В минувшем сезоне Виталий Гудиев принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. На счету голкипера шесть «сухих» встреч.

Материалы по теме
Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас
Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android