Голкипер Виталий Гудиев прокомментировал свой переход в «Акрон»

Новичок тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о своём новом клубе. В понедельник, 23 июня, пресс-служба тольяттинцев объявила о подписании трёхлетнего контракта с бывшим вратарём воронежского «Факела».

«Считаю, что это шаг вперёд для меня. «Акрон» развивается. Все мы видели, как дебютант РПЛ бодро вошёл в Премьер-Лигу и впечатлил своей игрой. Я уверен, что сезон будет интересным и хорошим для нас», — приводит слова Гудиева пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Акрона».

В минувшем сезоне Виталий Гудиев принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. На счету голкипера шесть «сухих» встреч.