«Удинезе» продлил контракт с одним из лучших бомбардиров команды Товеном

Французский нападающий Флорьян Товен продлил контракт с «Удинезе», сообщается на сайте итальянского клуба.

«Удинезе» активировал опцию продления контракта. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/2025 Товен стал вторым бомбардиром команды в Серии А после Лоренцо Лукки, забив восемь голов и отдав три результативные передачи в 25 матчах. Товен — капитан «Удинезе».

Товен выступает за «Удинезе» с января 2023 года. Ранее француз защищал цвета французских «Гренобля», «Бастии», «Марселя», мексиканского клуба «Тигрес» и английского «Ньюкасла». В активе форварда 10 матчей за сборную Франции и один гол.