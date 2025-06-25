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Дубль игрока «Ливерпуля» помог сборной Англии победить Нидерланды и выйти в финал ЧЕ U21

Дубль игрока «Ливерпуля» помог сборной Англии победить Нидерланды и выйти в финал ЧЕ U21
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Сборная Англии победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года.

Турнир проходит в Словакии, встреча в Братиславе завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. Дубль оформил Харви Эллиотт (62-я и 86-я минуты), который выступает за «Ливерпуль». У сборной Нидерландов отличился Ноа Огайо (72).

U21 ЧЕ-2025 . 1/2 финала
25 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Англия U21
Окончен
2 : 1
Нидерланды U21
1:0 Эллиотт – 62'     1:1 Огайо – 72'     2:1 Эллиотт – 86'    

В финале Англия сыграет с победителем второго полуфинала между Германией и Францией. Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, и начнётся в 22:00 мск.

Молодёжная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.

Календарь чемпионата Европы U21
Турнирная таблица чемпионата Европы U21
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Расписание матчей чемпионата Европы U21 25 июня
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