В честь Месси назвали трибуну на стадионе его родного клуба

Именем форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси назвали новую трибуну на стадионе родного клуба нападающего «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на стадионе уже есть трибуна, названная в легендарного футболиста Диего Марадоны, который выступал за клуб в сезоне-1993/1994.

«Сегодня «Колосо» пишет новую страницу своей истории. Впервые два самых великих имени в истории футбола будут под одной крышей — под нашей», — говорится в публикации клуба из Росарио.

Фото: Кадр из видео youtube.com

Месси присоединился к «Ньюэллс» в возрасте шести лет и выступал за молодёжные команды, прежде чем переехал в Барселону в 13 лет.