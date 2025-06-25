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Жена Тикнизяна рассказала о первых днях экс-защитника «Локомотива» в «Црвене Звезде»

Жена Тикнизяна рассказала о первых днях экс-защитника «Локомотива» в «Црвене Звезде»
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Жена экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна телеведущая Яна Ромашкина поделилась подробностями первых дней футболиста в составе сербской «Црвены Звезды». О трансфере было объявлено в воскресенье, 22 июня.

«Наир приехал на сборы к «Црвене Звезде» 21 июня. Он рассказывает, что и ребята, и тренерский штаб встретили его очень тепло. Его ждали, он со всеми уже подружился. В принципе, все знают, что у Наира с коммуникацией и коммуникабельностью нет никаких проблем, поэтому сомнений с его вливанием в коллектив быть не могло. Языкового барьера тоже как такового нет. Многие ребята понимают русский, поэтому помогают говорить, объясняют те слова, которые он где‑то не понимает. Плюс Наир отдельно занимается с преподавателем английским, что помогает ему быстро влиться в новую для себя команду.

Он рассказывал, что партнёры по команде его очень поддерживают на тренировках: и если всё получается, и если что‑то не получается. Говорят: «Давай, давай, ты всё сможешь, всё получится». В команде полный порядок с атмосферой, очень дружелюбная обстановка. Думаю, во многом это дало ему ту дополнительную уверенность, раскрепостило его в том дебютном товарищеском матче, в котором получилось забить», — заявила Ромашкина в эфире «Матч ТВ».

Наир Тикнизян отметился голом в первой встрече в составе сербской команды. 26-летний футболист поразил ворота черногорского клуба «Сутьеска» в товарищеском матче. Гол был забит на 23-й минуте встречи.

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