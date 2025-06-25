Владимир Быстров назвал «Краснодар» самым популярным клубом России

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал результаты исследования, согласно которым сине-бело-голубые были признаны самым популярным клубом в стране.

«Я не провожу исследования. У нас много кто проводит их. Для меня на данный момент самый популярный клуб в России — «Краснодар». Потому что он выиграл чемпионат России. Кричали «Спартак», кричали «Зенит», а выиграл «Краснодар», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По результатам совместного исследования «Спортса» и агентства Signal (part of ONY) «Зенит» был признан самым популярным клубом в России, опередив «Спартак», ЦСКА и «Барселону». «Краснодар» в рейтинге оказался на восьмой строчке.