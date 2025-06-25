«Я вернусь». Миралем Пьянич обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из клуба и пообещал вернуться.

Сегодня, 25 июня, ЦСКА официально объявил об уходе Пьянича и Рифата Жемалетдинова.

«Дорогие болельщики ЦСКА, как у вас дела? Надеюсь, у вас всё хорошо! Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё!

Уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Фанатам я желаю продолжать поддерживать команду так, как вы это делаете всегда. Спасибо клубу за всё, что сделал для меня. Это был потрясающий год, я благодарен за всё. Желаю всего наилучшего, увидимся очень скоро на стадионе. До встречи», — сказал Пьянич в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.