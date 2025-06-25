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«Это неуместно». Лапорта — о планах «Атлетика» заблокировать трансфер Уильямса

«Это неуместно». Лапорта — о планах «Атлетика» заблокировать трансфер Уильямса
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на планы «Атлетика» запросить проверку всех финансовых операций «Барселоны».

«Я не понимаю, почему «Атлетик» Бильбао хочет говорить о «Барселоне» с Ла Лигой. Не думаю, что это уместно, но это их проблема», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что руководство «Атлетика» намерено уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны». Это может помешать каталонскому клубу подписать форварда Нико Уильямса.

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