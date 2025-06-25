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Дортмундская «Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

Дортмундская «Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась
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Сегодня, 25 июня, проходит матч 3-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Команды играют на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Стартовый свисток судьи раздался в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
1 : 0
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Свенссон – 36'    

«Боруссия» после двух туров идёт второй в группе с четырьмя очками. «Ульсан» проиграл оба матча и замыкает таблицу квартета. Лидирует «Флуминенсе» (4 очка), третье место занимает «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (3). При равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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