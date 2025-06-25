«Пытаются очистить нечисть». Быстров — о судебных делах в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о скандалах в российском футболе, связанных с возможным проведением договорных матчей.

«Если за дело судят, если вскрываются факты всяких договорняков и подкупов, то правильно делают. Давно этим нужно было заняться! Не думаю, что людей судят просто так. Значит, есть за что. Когда все говорили, что происходят какие-то странные матчи, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда, которые не могли сказать ни да, ни нет. Даже не прокукарекать.

Ничего не находили. Для меня в некоторых матчах факты были налицо. Невозможно так ошибиться. Примеры проводить не буду. У нас сейчас идут расследования — людей сажают. Пускай вскрывают. Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за лёгкие высказывания отстраняют от футбола. Почему это бардак? Может быть, наоборот, пытаются очистить нечисть. Бардака я не вижу: дети тренируются, школы работают, поля строятся», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суд отправил в СИЗО владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Бухгалтер клуба Елена Волкова отправилась под домашний арест. Обвиняемым вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184, ч. 2 УК РФ).