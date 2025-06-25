«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: Свенссон на 36-й минуте открыл счёт в матче клубного ЧМ-2025

В эти минуты на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. «Боруссия» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте счёт открыл полузащитник «Боруссии» Даниэль Свенссон. Голевую передачу в актив записал Джоб Беллингем.

«Боруссия» после двух туров идёт второй в группе с четырьмя очками. «Ульсан» проиграл оба матча и замыкает таблицу квартета. Лидирует «Флуминенсе» (4 очка), третье место занимает «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (3). При равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.