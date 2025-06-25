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«Это была яркая и крутая история. Точно не говорим «прощай». ЦСКА поблагодарил Пьянича

«Это была яркая и крутая история. Точно не говорим «прощай». ЦСКА поблагодарил Пьянича
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Пресс-служба московского ЦСКА поблагодарила боснийского полузащитника Миралема Пьянича за время игры в команде.

Сегодня, 25 июня, ЦСКА официально объявил об уходе Пьянича и Рифата Жемалетдинова.

«Вот и всё. Это была яркая и крутая история. Мира, спасибо за мастерство и опыт, вклад в развитие молодых ребят, страсть к игре и профессионализм! Мы благодарны за это знакомство и точно не говорим «прощай»!» — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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