Экс-тренер «Сочи» Березовский оценил работу испанского специалиста Морено

Бывший тренер «Сочи» Роман Березовский оценил работу испанского специалиста Роберта Морено, ныне возглавляющего южный клуб.

«Знаю, что Морено — хороший тренер. У него есть опыт работы, слышал о нём много хорошего. Но после Испании, РПЛ адаптироваться к ФНЛ сложнее. Сложности, перелёты, футбол проходит больше в силовой манере. Но одно из качеств тренера — быстро адаптироваться к ситуации, к месту, где он находится. Это одно из ценных качеств хорошего тренера», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

47-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, в этот момент команда находилась на последнем месте в РПЛ с сильным отставанием. По итогам сезона-2023/2024 «барсы» выбыли в Первую лигу, после этого контракт со специалистом был продлён до лета 2027 года. «Сочи» пробился в Российскую Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Пари НН» (4:3 по сумме двух встреч). При этом нижегородцы также остались в РПЛ, заменив «Химки».