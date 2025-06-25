В «Барселоне» подтвердили, что Ансу Фати перейдёт в «Монако»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что в ближайшее время состоится переход вингера каталонского клуба Ансу Фати в «Монако».

«Если на этой неделе всё пройдёт хорошо, у нас могут быть очень хорошие новости: Ансу Фати перейдёт в «Монако», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Фати пройдёт медосмотр перед заключением сделки 25 июня. Отмечается, что футболист продлил свой контракт с «Барселоной» перед уходом из клуба, а аренда будет включать в себя опцию выкупа.

22-летний футболист является воспитанником «Барселоны». Сезон-2023/2024 22-летний вингер провёл в аренде в «Брайтоне». В минувшем сезоне на счету Фати 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах без результативных действий.