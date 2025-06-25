«ДНК «Интера» у него в крови». Тюрам — о назначение Киву на пост главного тренера

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о назначении Кристиана Киву на пост главного тренера «нерадзурри». Румынский специалист возглавил миланский клуб 9 июня, сменив на этом посту Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хиляль».

«Мы знаем, что Кристиан был большой легендой клуба. ДНК «Интера» у него в крови», — приводит слова Тюрама The Athletic.

Экс-защитник выступал в составе «Интера» с 2007 по 2014 год. С 2018 по 2024 год Киву работал в системе молодёжных команд «нерадзурри». В феврале 2025-го 44-летний специалист возглавил «Парму». Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых три раза победила, три раза проиграла и семь раз разделила очки с соперником.