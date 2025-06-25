Генич назвал русского игрока, который усилил бы «Спартак», Бубнов не согласился с выбором

Футбольные эксперты Александр Бубнов и Константин Генич порассуждали на тему того, какой российский футболист мог бы усилить московский «Спартак». В рамках очной дискуссии Бубнов не согласился с выбором своего коллеги.

Генич. Если бы я был в «Спартаке» и у меня бы спросили: «Ты можешь взять любого русского игрока в «Спартак» — кого хочешь?» Я бы взял Ваню Облякова.

Бубнов. Слушай, а Обляков где в «Спартаке» будет играть?

Генич. Где угодно: и в центре мог бы играть, и на фланге.

Бубнов: И Барко он заменит, да? — обсудили эксперты в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Иван Обляков выступает в московской ЦСКА с лета 2018 года. В минувшем сезоне в активе 26-летнего полузащитника семь голов и пять результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги. Всего за сезон-2024/2025 у Облякова 41 матч в составе армейцев во всех турнирах.