Мбаппе пропустит заключительный матч «Реала» на групповом этапе клубного ЧМ

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Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошёл в заявку мадридского «Реала» на матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в США с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Встреча состоится 27 июня и начнётся в 4:00 мск. Из нападающих мадридской команды в заявку на игру вошли Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Гонсало Торрес и Виктор Муньос.

В четверг, 19 июня, Мбаппе был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. СМИ сообщали, что из-за болезни игрок похудел на 4-5 кг. Сегодня, 25 июня, француз впервые провёл тренировку в общей группе.

Ранее СМИ сообщали, что игроку стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1), который состоялся 18 июня. Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Его изолировали от остальной команды.