Экс-тренер сборной Уэльса Пейдж возглавил молодёжную команду «Ливерпуля»

50-летний британский специалист Роберт Пейдж возглавил молодёжную команду «Ливерпуля» до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Последним местом работы Пейджа была сборная Уэльса, которую он покинул летом 2024 года. За время своего руководства он вывел Уэльс во второй раунд финальной части Евро-2020 и финальной части чемпионата мира — 2022, что стало первым выступлением страны на мировом турнире за 64 года.

Также Пейдж был главным тренером «Порт Вейл», «Нортгемптон Таун» и сборной Уэльса до 21 года. До завершения игровой карьеры в 2011 году Пейдж выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Кардифф Сити», «Ковентри Сити», «Хаддерсфилд Таун» и «Честерфилд».